Выпускные вечера в московских школах в 2018 году пройдут 23 июня, следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина.

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Соответствующий документ размещен во вторник на портале мэра.



Из распоряжения: «Провести выпускные вечера 23–24 июня 2018 года в государственных образовательных организациях города Москвы, реализующих образовательные программы среднего общего образования, и в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы, реализующих образовательные программы среднего общего образования, с окончанием не позднее 6 часов 00 минут 24 июня 2018 года».



Уточняется, что городской праздник выпускников также пройдет в указанные даты. Организатором городского праздника выпускников в Парке Горького выступит департамент культуры Москвы.