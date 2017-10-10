Самолеты ВВС США и Великобритании провели очередную разведку у российских границ

Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник осуществили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области.
Как свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, американский самолет RC-135W, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Маршрут его полета к российской границе пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.
Затем во вторник днем к побережью Калининградской области совершил подлет аналогичный стратегический разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он осуществлял полет над международными водами Балтийского моря. После вылета из Англии к Калининградской области он пролетел над Северным морем, территорией Дании и югом Балтики.
По имеющимся данным, во вторник также два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, вылетевших с авиабазы Сигонелла на Сицилии, провели разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье вблизи российской военно-морской базы в сирийском порту Тартусе, а также в районах дислокации кораблей постоянного оперативного соединения ВМС России.
Ранее сообщалось, что в понедельник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил полет у границ Ленинградской и Псковской областей. Британский военный самолет, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществлял разведку вдоль российских рубежей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тыс. метров.
На прошедшей неделе у российских границ в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных самолетов RC-135W ВВС США и Великобритании, которые вели наблюдение за территориями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
Затем во вторник днем к побережью Калининградской области совершил подлет аналогичный стратегический разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он осуществлял полет над международными водами Балтийского моря. После вылета из Англии к Калининградской области он пролетел над Северным морем, территорией Дании и югом Балтики.
По имеющимся данным, во вторник также два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, вылетевших с авиабазы Сигонелла на Сицилии, провели разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье вблизи российской военно-морской базы в сирийском порту Тартусе, а также в районах дислокации кораблей постоянного оперативного соединения ВМС России.
Ранее сообщалось, что в понедельник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил полет у границ Ленинградской и Псковской областей. Британский военный самолет, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществлял разведку вдоль российских рубежей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тыс. метров.
На прошедшей неделе у российских границ в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных самолетов RC-135W ВВС США и Великобритании, которые вели наблюдение за территориями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
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