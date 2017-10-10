Под Тулой пенсионер открыл огонь из ружья, чтобы прогнать игравших во дворе детей

Полиция возбудила уголовное дело в отношении
70-летнего жителя Тулы, который начал стрелять в воздух из ружья, чтобы испугать расшалившихся детей.
По данным правоохранителей, пожилой мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. К счастью, стрелял он в воздух. Таким образом он хотел прогнать детей, которые играли во дворе.
Пресс-служба УМВД по Тульской области: «Сотрудниками отдела полиции „Скуратовский“ установлен подозреваемый в стрельбе 70-летний житель поселка Менделеевский городского округа Тулы. Со слов жителей, он выстрелил из охотничьего ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе».
Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством». Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, передает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Один из игравших во дворе детей ради развлечения постучал в окно к пенсионеру. После этого разгневанный мужчина вышел на улицу с ружьем.
Пресс-служба УМВД по Тульской области: «Сотрудниками отдела полиции „Скуратовский“ установлен подозреваемый в стрельбе 70-летний житель поселка Менделеевский городского округа Тулы. Со слов жителей, он выстрелил из охотничьего ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе».
Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством». Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, передает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Один из игравших во дворе детей ради развлечения постучал в окно к пенсионеру. После этого разгневанный мужчина вышел на улицу с ружьем.
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