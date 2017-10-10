В петербургской капелле проходит уникальный фестиваль для маленьких глухих музыкантов

Фестиваль «Волшебная симфония» проходит только в России. В нем участвуют дети из десятков стран. Большинство из них избавилось от глухоты с помощью имплантатов, а музыка позволила им быстрее узнать захватывающий мир звуков.

Сегодня на сцене академической капеллы выступают необычные артисты. И дело не только в их юном возрасте. Одиннадцать участников международного фестиваля «Волшебная симфония» совсем недавно даже не мечтали о занятиях музыкой, так как страдали врожденной или приобретенной вследствие тяжелых болезней глухотой.



После операций по установке так называемого кохлеарного имплантата, проведенных в петербургском НИИ уха, горла и носа, эти дети смогли вести обычную жизнь, благополучно пройти реабилитацию и даже преуспеть в развитии талантов.



Еще недавно было невозможно представить, что маленькие пациенты НИИ будут выступать на такой сцене и с такими знаменитостями. Уникальный формат фестиваля предполагает творческие дуэты со звездами — от Татьяны Булановой до Давида Голощёкина.



Примечательно, что сегодня такой творческий конкурс проводят только в России. Неудивительно, что жюри пришлось выбирать из заявок, пришедших из 80 стран, включая далекую Японию.