Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

Сегодня Михаил Горбачёв в Москве представил публике свою новую книгу под названием «Остаюсь оптимистом».

По сути, это автобиография первого президента СССР. В мемуарах он вспоминает о своей жизни, начиная с детских лет, о восхождении к вершине власти, размышляет о причинах развала Советского Союза.



Политик признает, что в решении некоторых важных вопросов он проявлял медлительность и нерешительность. Один из читателей поинтересовался мнением Горбачёва о перестройке, автором которой он собственно сам и был.



Михаил Горбачёв: «Благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что она оборвалась, и после ее все время пихали, она такой толчок дала и нашей стране, и нашим людям, но и весь мир пришел в движение».



В новую книгу вошло много личных историй Горбачёва, в которых он рассказывает о кремлевских нравах, об отношениях с Ельциным и Путиным. Немало страниц в мемуарах посвящено и Раисе Горбачёвой.