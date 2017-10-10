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    Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом». Горбачёв, Москва, СССР, библиотеки и книгоиздание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГорбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

    Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

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    Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

    Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

    Горбачёв представил книгу «Остаюсь оптимистом»

      Сегодня Михаил Горбачёв в Москве представил публике свою новую книгу под названием «Остаюсь оптимистом».

      По сути, это автобиография первого президента СССР. В мемуарах он вспоминает о своей жизни, начиная с детских лет, о восхождении к вершине власти, размышляет о причинах развала Советского Союза.

      Политик признает, что в решении некоторых важных вопросов он проявлял медлительность и нерешительность. Один из читателей поинтересовался мнением Горбачёва о перестройке, автором которой он собственно сам и был.

      Михаил Горбачёв: «Благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что она оборвалась, и после ее все время пихали, она такой толчок дала и нашей стране, и нашим людям, но и весь мир пришел в движение».

      В новую книгу вошло много личных историй Горбачёва, в которых он рассказывает о кремлевских нравах, об отношениях с Ельциным и Путиным. Немало страниц в мемуарах посвящено и Раисе Горбачёвой.

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