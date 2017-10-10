Шарлатан или целитель: Аллан Чумак стал олицетворением эпохи

Сегодня стало известно, что в Москве на
83-м году жизни умер Аллан Чумак, который олицетворял собой целую эпоху. Он называл себя целителем и экстрасенсом, и уверял, что обладает особым даром лечить людей.
Его «сеансы здоровья» шли по центральному телевидению и неизменно собирали многомиллионную аудиторию. В академической среде Аллан Чумак считался шарлатаном. Однако это не мешало ему покорять огромное количество людей. Они верили, что заряженная вода спасает от хандры и от рака.
«Те, кто осуждает ловцов покемонов, когда-то заряжали воду через телевизор», — шутят сегодня молодые над поколением дедушек и бабушек. Аллан Чумак — действительно один из символов и героев того времени.
Чумак родился в 1935-м году, учился в институте физкультуры и на журфаке МГУ. Работал в отделе спорта ждановского райкома комсомола, затем на телевидении и в АПН, которое сегодня называется «РИА Новости». В 42 года, по его словам, открыл в себе дар управлять биоэнгергией, даже получил госпатент на «перенос биоактивной информации на влагососдержащие субстанции». В конце 80-х в Советский Союз пришла невероятная мода на гипнотизеров, психотерапевтов и экстрасенсов — эти понятия не особенно разделяли.
Анатолий Лысенко, генеральный директор «Общественного телевидения России»: Когда во «Взгляде» появился Кашпировский, он позвонил и говорит: «Толь, а я вот тоже занимаюсь целительством».
С руководителем программы «Взгляд» Алан Чумак был знаком еще по комсомолу. Дотошные «взглядовцы» отправились в больницу, где он исцелял больных язвой, изучили истории болезней. Многим действительно помогало. Так началась телевизионная слава Чумака, а затем появились «зарядки» организма и пресловутые банки с водой. За первый месяц в Останкино пришло шесть миллионов благодарных писем.
Анатолий Лысенко: «Появлялся человек на экране и начинал не говорить, а „пятиминутка молчания“, расслабленности перед экраном. Это много, это помогало людям».
Были случаи, когда на съемках «зависали», начинали крутить головой даже циничные телеоператоры. «Самовнушение, эффект плацебо», — возмущались ученые, считавшие что из-за сеансов люди запускают свои болезни, вместо того, чтобы нормально лечиться. Хотя сам целитель всегда призывал совмещать «традиционное» и «нетрадиционное». В конце концов Минздрав запретил всю эту «лженауку».
Последние годы Алан Чумак занимался в основном индивидуальными приемами, выпускал диски со своим видео и книги мемуаров. Сегодня все, кто знал Алана Чумак, даже скептики, хранят только теплые воспоминания.
На официальном сайте Чумака сохранилось одно из последних «целительных» видео — сеанс «Напутствие на день». Алан Чумак умер, но на Youtube он может жить вечно.
«Те, кто осуждает ловцов покемонов, когда-то заряжали воду через телевизор», — шутят сегодня молодые над поколением дедушек и бабушек. Аллан Чумак — действительно один из символов и героев того времени.
Чумак родился в 1935-м году, учился в институте физкультуры и на журфаке МГУ. Работал в отделе спорта ждановского райкома комсомола, затем на телевидении и в АПН, которое сегодня называется «РИА Новости». В 42 года, по его словам, открыл в себе дар управлять биоэнгергией, даже получил госпатент на «перенос биоактивной информации на влагососдержащие субстанции». В конце 80-х в Советский Союз пришла невероятная мода на гипнотизеров, психотерапевтов и экстрасенсов — эти понятия не особенно разделяли.
Анатолий Лысенко, генеральный директор «Общественного телевидения России»: Когда во «Взгляде» появился Кашпировский, он позвонил и говорит: «Толь, а я вот тоже занимаюсь целительством».
С руководителем программы «Взгляд» Алан Чумак был знаком еще по комсомолу. Дотошные «взглядовцы» отправились в больницу, где он исцелял больных язвой, изучили истории болезней. Многим действительно помогало. Так началась телевизионная слава Чумака, а затем появились «зарядки» организма и пресловутые банки с водой. За первый месяц в Останкино пришло шесть миллионов благодарных писем.
Анатолий Лысенко: «Появлялся человек на экране и начинал не говорить, а „пятиминутка молчания“, расслабленности перед экраном. Это много, это помогало людям».
Были случаи, когда на съемках «зависали», начинали крутить головой даже циничные телеоператоры. «Самовнушение, эффект плацебо», — возмущались ученые, считавшие что из-за сеансов люди запускают свои болезни, вместо того, чтобы нормально лечиться. Хотя сам целитель всегда призывал совмещать «традиционное» и «нетрадиционное». В конце концов Минздрав запретил всю эту «лженауку».
Последние годы Алан Чумак занимался в основном индивидуальными приемами, выпускал диски со своим видео и книги мемуаров. Сегодня все, кто знал Алана Чумак, даже скептики, хранят только теплые воспоминания.
На официальном сайте Чумака сохранилось одно из последних «целительных» видео — сеанс «Напутствие на день». Алан Чумак умер, но на Youtube он может жить вечно.
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