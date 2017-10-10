В соцсетях появился тренд на накладные волосы в носу

В Instagram и Twitter появилась необычная модная тенденция — молодые девушки хвастаются накладными волосами, торчащими из носа.
Автором нового тренда в соцсетях стала пользовательница под ником gret_chen_chen, пишет сайт Dni.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Девушка опубликовала в Сети фотографию, на которой темные волоски наклеены вокруг ее ноздрей. Она пошутила, что нарастила их.
Как выяснилось, девушка нашла необычное применение для накладных ресниц. Удивительно, но ее примеру последовали многие другие популярные блогерши.
Соцсети быстро заполнили фотографии молодых красавиц с пучками волос в носу. Притом некоторые пользователи соцсети стали клеить ресницы не только на нос, но и на губы.
В результате выкладывать фотографии с накладными волосами в ноздрях стали и некоторые мужчины.
Как выяснилось, девушка нашла необычное применение для накладных ресниц. Удивительно, но ее примеру последовали многие другие популярные блогерши.
Nose Hair Extensions inspired by @gret_chen_chen (on IG)👃🏻 yes or no? 🤔— Taylor R (テイラー) (@iamtay_tay) 8 октября 2017 г.
#nosehairextensions #nosehairextension #nosehair pic.twitter.com/ALsvtftJn3
Соцсети быстро заполнили фотографии молодых красавиц с пучками волос в носу. Притом некоторые пользователи соцсети стали клеить ресницы не только на нос, но и на губы.
В результате выкладывать фотографии с накладными волосами в ноздрях стали и некоторые мужчины.
Who said parents in their 30’s couldn’t be ’bang on trend’? Nose hair extensions are ’the next big thing’. APPARENTLY #nosehair #extensions pic.twitter.com/8KMdlI9iV0— Radio Aire Breakfast (@airebreakfast) 9 октября 2017 г.
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