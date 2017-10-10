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    В соцсетях появился тренд на накладные волосы в носу

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    • Фото: @iamtay_tay / twitter.com
    В соцсетях появился тренд на накладные волосы в носу

    В соцсетях появился тренд на накладные волосы в носу

    В соцсетях появился тренд на накладные волосы в носу
  • Фото: @iamtay_tay / twitter.com

    • В Instagram и Twitter появилась необычная модная тенденция — молодые девушки хвастаются накладными волосами, торчащими из носа.

    Автором нового тренда в соцсетях стала пользовательница под ником gret_chen_chen, пишет сайт Dni.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Девушка опубликовала в Сети фотографию, на которой темные волоски наклеены вокруг ее ноздрей. Она пошутила, что нарастила их.



    Как выяснилось, девушка нашла необычное применение для накладных ресниц. Удивительно, но ее примеру последовали многие другие популярные блогерши.




    Соцсети быстро заполнили фотографии молодых красавиц с пучками волос в носу. Притом некоторые пользователи соцсети стали клеить ресницы не только на нос, но и на губы.



    В результате выкладывать фотографии с накладными волосами в ноздрях стали и некоторые мужчины.


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