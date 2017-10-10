В деле о ярославском «концлагере» для детей всплыли шокирующие подробности

Суд готовится поставить точку в громком деле об истязаниях детей в ярославском приюте. Троих воспитателей обвиняют в избиении до смерти
13-летней девочки. Эксперты зафиксировали на ее теле многочисленные ушибы, а также черепно-мозговую травму.
Трех пенсионерок, самой старшей из которых — 70 лет, обвиняют в жестоком обращении с детьми. По версии следователей, Людмила Любимова, Гузель Семёнова и Раиса Гусманова организовали псевдорелигиозный приют, где издевались над своими воспитанниками, фактически превратив их в рабов. Одна из подопечных — 13-летняя девочка — была избита до смерти.
Этот громкий процесс явно затянулся. Причина тому — частые болезни подсудимых и постоянные требования сменить адвокатов, их было уже около 40. Долго длились и опросы детей, которые рассказали чудовищные подробности жизни в «доме милосердия», который, по их словам, был настоящим домом пыток. В ноябре 2014 года при странных обстоятельствах погибла 13-летняя Таня.
Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СК СК РФ по Ярославской области: «Все подсудимые систематически избивали детей деревянными прутьями, шнурами от электрических бытовых приборов и палками. Они привязывали их за руки веревкой или металлической цепью к кроватям и в таком положении удерживали длительное время. Злоумышленницы заставляли детей вести подсобное хозяйство, ухаживать за крупным рогатым скотом».
Во время оглашения приговора пенсионерки старательно записывали каждое слово за судьей. Для Гусмановой прокурор попросил 12 лет лишения свободы. Двум другим псевдомонахиням попросил назначить по 5,5 лет тюрьмы. Сами дети на последних слушаниях не присутствовали. Кто-то из них — в новых приемных семьях, кто-то получил паспорт, сменив имя и фамилию. Бывшие подопечные обвиняемых мечтают начать жизнь с чистого листа и забыть обо всем, что происходило с ними в доме за высоким забором.
Этот громкий процесс явно затянулся. Причина тому — частые болезни подсудимых и постоянные требования сменить адвокатов, их было уже около 40. Долго длились и опросы детей, которые рассказали чудовищные подробности жизни в «доме милосердия», который, по их словам, был настоящим домом пыток. В ноябре 2014 года при странных обстоятельствах погибла 13-летняя Таня.
Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СК СК РФ по Ярославской области: «Все подсудимые систематически избивали детей деревянными прутьями, шнурами от электрических бытовых приборов и палками. Они привязывали их за руки веревкой или металлической цепью к кроватям и в таком положении удерживали длительное время. Злоумышленницы заставляли детей вести подсобное хозяйство, ухаживать за крупным рогатым скотом».
Во время оглашения приговора пенсионерки старательно записывали каждое слово за судьей. Для Гусмановой прокурор попросил 12 лет лишения свободы. Двум другим псевдомонахиням попросил назначить по 5,5 лет тюрьмы. Сами дети на последних слушаниях не присутствовали. Кто-то из них — в новых приемных семьях, кто-то получил паспорт, сменив имя и фамилию. Бывшие подопечные обвиняемых мечтают начать жизнь с чистого листа и забыть обо всем, что происходило с ними в доме за высоким забором.
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