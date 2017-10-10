Верховный суд смягчил наказание убийцам Бориса Немцова

Сегодня Верховный суд незначительно смягчил приговоры осужденным по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Верховный суд России подтвердил сроки, назначенные подсудимым, но отменил штрафы, передает РИА Новости.
Судья: «Приговор изменить — отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения».
Киллера Заура Дадаева суд первой инстанции приговорил к 20 годам лишения свободу, Азора Губашева — к 19 годам, его брата Шадида — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам. Отбытие наказаний было назначено в колониях строгого режима. Эти приговоры остались в силе. Также им были назначены штрафы — по 100 тысяч рублей каждому, но это решение Верховный суд отменил.
Напомним, Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По данным следствия, подсудимые согласились убить политика за 15 миллионов рублей.
Судья: «Приговор изменить — отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения».
Киллера Заура Дадаева суд первой инстанции приговорил к 20 годам лишения свободу, Азора Губашева — к 19 годам, его брата Шадида — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам. Отбытие наказаний было назначено в колониях строгого режима. Эти приговоры остались в силе. Также им были назначены штрафы — по 100 тысяч рублей каждому, но это решение Верховный суд отменил.
Напомним, Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По данным следствия, подсудимые согласились убить политика за 15 миллионов рублей.
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