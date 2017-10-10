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    Верховный суд смягчил наказание убийцам Бориса Немцова

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Верховный суд смягчил наказание убийцам Бориса Немцова

    Верховный суд смягчил наказание убийцам Бориса Немцова

    Верховный суд смягчил наказание убийцам Бориса Немцова
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Сегодня Верховный суд незначительно смягчил приговоры осужденным по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

    Верховный суд России подтвердил сроки, назначенные подсудимым, но отменил штрафы, передает РИА Новости.

    Судья: «Приговор изменить — отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения».

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    Осужденные за убийство Немцова улыбались и показывали знак победы
    Киллера Заура Дадаева суд первой инстанции приговорил к 20 годам лишения свободу, Азора Губашева — к 19 годам, его брата Шадида — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам. Отбытие наказаний было назначено в колониях строгого режима. Эти приговоры остались в силе. Также им были назначены штрафы — по 100 тысяч рублей каждому, но это решение Верховный суд отменил.

    Напомним, Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По данным следствия, подсудимые согласились убить политика за 15 миллионов рублей.


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