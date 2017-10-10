Ребенок погиб под колесами электрички в Подмосковье

Шестилетний ребенок погиб на путях в районе подмосковной станции Заветы Ильича на Ярославском направлении железной дороги.
Установлено, что малыш переходил пути вместе с матерью, когда попал под колеса электрички. Трагический инцидент произошел сегодня днем. Подробности случившегося не приводятся. Проводится проверка, передает ТАСС.
Елена Марковская, представитель московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ: «По предварительным данным, сегодня в 14:20 мск ребенок (2011 года рождения) был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Сергиев Посад при переходе железнодорожных путей в сопровождении матери».
Елена Марковская, представитель московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ: «По предварительным данным, сегодня в 14:20 мск ребенок (2011 года рождения) был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Сергиев Посад при переходе железнодорожных путей в сопровождении матери».
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