Водители автобусов в Петропавловске-Камчатском передрались из-за пассажиров: видео

Битва за пассажиров развернулась в автопарке Петропавловска-Камчатского . Один из водителей набросился с ножом на коллегу. В результате пострадавший с тяжелой травмой был госпитализирован.

Очевидцы говорят, что конфликт начался еще на остановке. После ссора продолжилась в диспетчерской — словесная перепалка закончилась дракой. Потасовка попала на видео, кадры теперь внимательно изучают полицейские.



Максим Ефименко, пострадавший водитель: «Конфликт вышел из-за того, что, к сожалению, у нас неправильно составлен график движения автобусов. Зачастую многие маршруты пересекаются — как раз меня перекрыл на линии, у нас перепалка вышла с человеком. Разошлись и разошлись, я поехал в парк выполнять свои обязанности. Тут залетел этот человек и пырнул меня ножом».



Полицейские сейчас проводят проверку. Не дожидаясь ее окончания, руководство автопарка приняло решение уволить сотрудника, который устроил драку.