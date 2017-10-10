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    Водители автобусов в Петропавловске-Камчатском передрались из-за пассажиров: видео. Камчатка, автобусы, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодители автобусов в Петропавловске-Камчатском передрались из-за пассажиров: видео

    Водители автобусов в Петропавловске-Камчатском передрались из-за пассажиров: видео

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    Водители автобусов в <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> передрались <nobr>из-за</nobr> пассажиров: видео

    Водители автобусов в Петропавловске-Камчатском передрались из-за пассажиров: видео

    Водители автобусов в <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> передрались <nobr>из-за</nobr> пассажиров: видео

      Битва за пассажиров развернулась в автопарке Петропавловска-Камчатского. Один из водителей набросился с ножом на коллегу. В результате пострадавший с тяжелой травмой был госпитализирован.

      Очевидцы говорят, что конфликт начался еще на остановке. После ссора продолжилась в диспетчерской — словесная перепалка закончилась дракой. Потасовка попала на видео, кадры теперь внимательно изучают полицейские.

      Максим Ефименко, пострадавший водитель: «Конфликт вышел из-за того, что, к сожалению, у нас неправильно составлен график движения автобусов. Зачастую многие маршруты пересекаются — как раз меня перекрыл на линии, у нас перепалка вышла с человеком. Разошлись и разошлись, я поехал в парк выполнять свои обязанности. Тут залетел этот человек и пырнул меня ножом».

      Полицейские сейчас проводят проверку. Не дожидаясь ее окончания, руководство автопарка приняло решение уволить сотрудника, который устроил драку.

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