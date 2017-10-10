Канал НТВ в Telegram набрал первые 5000 подписчиков

Средняя вовлеченность аудитории
Telegram-канала НТВ — около 40%.
Андрей Класс, директор интернет-департамента НТВ: «5000 — цифра небольшая даже по меркам нынешнего Telegram. Но если учесть, что развитием канала мы начали заниматься чуть больше месяца назад, рост можно назвать стремительным. Telegram как способ доставки контента, в том числе телевизионного, развивается очень быстро, думаю, скоро мы увидим совсем другие цифры».
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Подписаться на канал НТВ в Telegram можно здесь.
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