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Работа астронавтов в открытом космосе. Трансляция с МКС

    Канал НТВ в Telegram набрал первые 5000 подписчиков

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    • Фото: Коньков Сергей / ТАСС
    Канал НТВ в Telegram набрал первые 5000 подписчиков

    Канал НТВ в Telegram набрал первые 5000 подписчиков

    Канал НТВ в Telegram набрал первые 5000 подписчиков
  • Фото: Коньков Сергей / ТАСС

    • Средняя вовлеченность аудитории Telegram-канала НТВ — около 40%.

    Андрей Класс, директор интернет-департамента НТВ: «5000 — цифра небольшая даже по меркам нынешнего Telegram. Но если учесть, что развитием канала мы начали заниматься чуть больше месяца назад, рост можно назвать стремительным. Telegram как способ доставки контента, в том числе телевизионного, развивается очень быстро, думаю, скоро мы увидим совсем другие цифры».

    Подписаться на канал НТВ в Telegram можно здесь.

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