В Москве представили книгу о помощи семьям умирающих детей

Семь лет — от идеи до воплощения — инициаторы боролись за жизнь многостраничного фолианта. Новое и непонятное слово — паллиативный — неохотно принималось и в чиновничьих кабинетах, и в приемных крупных инвесторов. На пособие, как и на проблему в нем поднимаемую, обывателям проще смотреть широко закрытыми глазами.Паллиативная (от латинского pallium — покрывало) — это помощь людям со смертельными диагнозами. Но куда острее в поддержке нуждаются их близкие, делятся специалисты.Мама маленького Артёма Куренкова признается, что без помощи со стороны давно бы опустила руки. У мальчика редкий недуг — некупируемые приступы эпилепсии. В день он до 60 раз теряет сознание. В два года не говорит, не реагирует на движения, да и сам практически не двигается. Что это — врачи до сих пор не могут объяснить. Но и положительными прогнозами обнадежить не спешат.Не словом одним, но и делом Куренковым помогли в передвижном центре паллиативной помощи. Несколько раз в неделю домой к Артёму приезжают врачи. Стандартные процедуры, которые, возможно, и не принесут ощутимого эффекта. Но это единственное время, когда мама бывает свободна.Главный врач медицинского центра «Милосердие» уверена — появись книга раньше, на паллиативную помощь и смотрели бы как на что-то более привычное. И на 180 тысяч больных детей было бы куда больше несчастных пары тысяч специалистов. XXI век на дворе, а родители до сих пор вынуждены оставаться с бедой один на один. Хотя это убытки не только для самой семьи, но и ни много ни мало для всего государства., главный врач медицинского центра «Милосердие»: «Эти мамы, которые находятся в семьях, многие из них образованные, замечательные люди, которые могли приносить много пользы. Но они сидят как сиделки дома и сходят с ума».То, что для нас только в новинку, на Западе давно распространенная практика. Десятки лет учебник — настольная книга врачей паллиативной помощи всего мира. Издание Оксфордского университета переведено на десятки языков. Первый тираж в 1000 экземпляров на русском бесплатно раздадут среди волонтеров и работников хосписов.Однако помощь детям нужна прямо сейчас. Например, маленькому Артёму требуются специальные тренажеры стоимостью 200 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители мальчика не в состоянии.