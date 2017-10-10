В Москве представили книгу о помощи семьям умирающих детей

В Москве сегодня представили «Оксфордское руководство по паллиативной помощи детям». Это главный учебник по уходу за теми, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. Над этим пособием работали десятки специалистов со всего мира. Они описали, как облегчить страдания умирающих детей и как подготовить родителей к принятию неизбежного. Признанный во всем мире учебник впервые выходит на русском языке.
Семь лет — от идеи до воплощения — инициаторы боролись за жизнь многостраничного фолианта. Новое и непонятное слово — паллиативный — неохотно принималось и в чиновничьих кабинетах, и в приемных крупных инвесторов. На пособие, как и на проблему в нем поднимаемую, обывателям проще смотреть широко закрытыми глазами.
Паллиативная (от латинского pallium — покрывало) — это помощь людям со смертельными диагнозами. Но куда острее в поддержке нуждаются их близкие, делятся специалисты.
Мама маленького Артёма Куренкова признается, что без помощи со стороны давно бы опустила руки. У мальчика редкий недуг — некупируемые приступы эпилепсии. В день он до 60 раз теряет сознание. В два года не говорит, не реагирует на движения, да и сам практически не двигается. Что это — врачи до сих пор не могут объяснить. Но и положительными прогнозами обнадежить не спешат.
Не словом одним, но и делом Куренковым помогли в передвижном центре паллиативной помощи. Несколько раз в неделю домой к Артёму приезжают врачи. Стандартные процедуры, которые, возможно, и не принесут ощутимого эффекта. Но это единственное время, когда мама бывает свободна.
Главный врач медицинского центра «Милосердие» уверена — появись книга раньше, на паллиативную помощь и смотрели бы как на что-то более привычное. И на 180 тысяч больных детей было бы куда больше несчастных пары тысяч специалистов. XXI век на дворе, а родители до сих пор вынуждены оставаться с бедой один на один. Хотя это убытки не только для самой семьи, но и ни много ни мало для всего государства.
Ксения Ковалёнок, главный врач медицинского центра «Милосердие»: «Эти мамы, которые находятся в семьях, многие из них образованные, замечательные люди, которые могли приносить много пользы. Но они сидят как сиделки дома и сходят с ума».
То, что для нас только в новинку, на Западе давно распространенная практика. Десятки лет учебник — настольная книга врачей паллиативной помощи всего мира. Издание Оксфордского университета переведено на десятки языков. Первый тираж в 1000 экземпляров на русском бесплатно раздадут среди волонтеров и работников хосписов.
Однако помощь детям нужна прямо сейчас. Например, маленькому Артёму требуются специальные тренажеры стоимостью 200 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители мальчика не в состоянии.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ АРТЁМУ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 СО СЛОВОМ «ХОСПИС» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ (НАПРИМЕР: «ХОСПИС 300»)
WWW.MILOSERDIE.HELP
Паллиативная (от латинского pallium — покрывало) — это помощь людям со смертельными диагнозами. Но куда острее в поддержке нуждаются их близкие, делятся специалисты.
Мама маленького Артёма Куренкова признается, что без помощи со стороны давно бы опустила руки. У мальчика редкий недуг — некупируемые приступы эпилепсии. В день он до 60 раз теряет сознание. В два года не говорит, не реагирует на движения, да и сам практически не двигается. Что это — врачи до сих пор не могут объяснить. Но и положительными прогнозами обнадежить не спешат.
Не словом одним, но и делом Куренковым помогли в передвижном центре паллиативной помощи. Несколько раз в неделю домой к Артёму приезжают врачи. Стандартные процедуры, которые, возможно, и не принесут ощутимого эффекта. Но это единственное время, когда мама бывает свободна.
Главный врач медицинского центра «Милосердие» уверена — появись книга раньше, на паллиативную помощь и смотрели бы как на что-то более привычное. И на 180 тысяч больных детей было бы куда больше несчастных пары тысяч специалистов. XXI век на дворе, а родители до сих пор вынуждены оставаться с бедой один на один. Хотя это убытки не только для самой семьи, но и ни много ни мало для всего государства.
Ксения Ковалёнок, главный врач медицинского центра «Милосердие»: «Эти мамы, которые находятся в семьях, многие из них образованные, замечательные люди, которые могли приносить много пользы. Но они сидят как сиделки дома и сходят с ума».
То, что для нас только в новинку, на Западе давно распространенная практика. Десятки лет учебник — настольная книга врачей паллиативной помощи всего мира. Издание Оксфордского университета переведено на десятки языков. Первый тираж в 1000 экземпляров на русском бесплатно раздадут среди волонтеров и работников хосписов.
Однако помощь детям нужна прямо сейчас. Например, маленькому Артёму требуются специальные тренажеры стоимостью 200 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители мальчика не в состоянии.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ АРТЁМУ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 СО СЛОВОМ «ХОСПИС» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ (НАПРИМЕР: «ХОСПИС 300»)
WWW.MILOSERDIE.HELP
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