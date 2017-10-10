Су-24 выкатился за пределы ВПП в Сирии: экипаж погиб

Минобороны РФ сообщило об инциденте с российским бомбардировщиком в Сирии.
Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В российском военном ведомстве сообщили, Су-24 должен был совершить вылет для выполнения боевой задачи. Но во время разгона бомбардировщик выкатился за пределы ВПП. Экипаж погиб, не успев катапультироваться, передает ТАСС.
Минобороны: «10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб».
В ведомстве уточнили, что разрушений на земле в связи с крушением Су-24 нет. Возможно, причиной ЧП стала техническая неисправность.
Минобороны: «По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины».
Минобороны: «10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб».
В ведомстве уточнили, что разрушений на земле в связи с крушением Су-24 нет. Возможно, причиной ЧП стала техническая неисправность.
Минобороны: «По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины».
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