Владимир Машков исполнит главную роль в новом сериале телеканала НТВ

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сериала «Юбилейный встречный». Главную роль в проекте исполнит народный артист РФ Владимир Машков.

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1991 год. Некогда единый и могучий Советский Союз начинает раскалываться изнутри. Жители удаленного кишлака среднеазиатской республики с тревогой слышат новости о волнениях, прокатывающихся по стране. У них пока все спокойно, ведь здесь местные давно живут бок о бок с русскими. В это же время в горах появляется отряд боевиков, пришедших из-за границы для раскачки ситуации в регионе.



Герои истории — музыканты полкового оркестра, вернувшиеся после несостоявшегося музыкального конкурса к пустым баракам. Их полк получил срочный приказ о передислокации и ушел. Вместо того чтобы догонять своих, музыканты, половина из которых — еще совсем мальчишки, остаются защищать поселок.



Это история о человечности, силе духа и умении выстоять перед поднимаемой волной ненависти и гнева, о любви и музыке, которые побеждают там, где автоматы и танки бессильны.



Карен Оганесян, режиссер: «Этот проект интересен тем, что мы все пережили этот период, когда вдруг дружеские народы почему-то оказались врагами. И как-то хотелось показать, с чего все это началось и кому это было нужно. Тут есть оригинальная история нашей страны, наших героев. Сняв две адаптации, я, конечно, захотел сделать что-то оригинальное. Мне кажется, про военный оркестр ничего подобного не было. И это очень вдохновило, что людям, которых не научили биться и воевать, пришлось взять в руки оружие. История повествует о том, как важно в этой ситуации оставаться человеком и не переходить какую-то грань. Я думаю, что про это будет интересно смотреть. Наш главный герой — гений, который в жизни все упустил, и у него остался последний шанс показать, чего он стоит, и он собрал самый лучший оркестр. Он хочет показать, как для армии важна музыка, потому что музыка — это дух армии, который ведет ее вперед. Но, к сожалению, им придется воевать, но все равно музыка победит и победит человеческое лицо в этой истории, а не зло».



Съемки будут проходить в Узбекистане, который предстанет на экране безымянной среднеазиатской республикой.