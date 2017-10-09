В Петербурге открылась Детская академия мюзикла

Учебное заведение для талантливых танцовщиков создано сыном основателя знаменитого «Мюзик-холла» и расположено на Каменноостровском проспекте.

В Петербурге торжественно открыли Детскую академию шоу и мюзикла имени Ильи Рахлина. Идея принадлежит сыну легендарного основателя ленинградского театра «Мюзик-холл» Льву Рахлину.



Подобная попытка воспитать смену взрослым артистам уже была предпринята в 1980-х годах. Сегодня в кузницу юных звезд мюзикла принимают с четырех до 16-ти. Кроме музыкального слуха, хорошего голоса и способностей к хореографии у учеников надеются обнаружить отменное чувство юмора, без которого сложный жанр попросту не освоить.



На открытии академии аппетит к творчеству первоклашки продемонстрировали отменный. Причем в буквальном смысле этого слова. Торт с эмблемой учебного заведения был съеден в считаные минуты.