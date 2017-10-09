В Москву привезли работы одного из самых дорогих художников мира

Работы одного из самых дорогих художников мира привезли в Москву из Австрии. Рисунки Густава Климта и его ученика можно будет увидеть в Пушкинском музее.

Произведения Густава Климта входят во все рейтинги самых дорогих картин мира за всю историю. В марте его «Сельский сад» на Sotheby’s продали почти за 60 миллионов долларов — это аукционный рекорд в этом году. Ну а две его работы, причем на каждой из них изображена одна и та же модель (жена спонсора самого художника), входят в топ-10 самых дорогих — за них дают больше, чем за работы Уорхола, Ренуара, Ван Гога.



За «Адель Блох-Бауэр II» в 2006-м на Christie’s отдали почти 88 миллионов долларов. А за «Золотую Адель» в том же году заплатили 137 с половиной миллионов долларов, и она сейчас — одна из пяти самых дорогих картин в мире. Причем сложно поверить, что самого Климта при жизни в начале XX века обвиняли в производстве художественной порнографии.



Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, произведения изобразительного искусства цензурировать не принято. И все же показать целиком некоторые работы Климта и Шиле — риск вызвать гнев неискушенной публики и смущение юной. Кураторы выставки в Москве предусмотрительно пометили афиши знаком «18+».



Их имена ставят рядом, хотя они и дружны-то не были. Эгон Шиле начинал писать под влиянием (не руководством) уже признанного мастера Густава Климта. В исторической перспективе их связал переход от классической живописи через модерн к экспрессионизму, который они совершили, не сговариваясь. Манера изображения тут куда важнее предмета.



Отбирая работы австрийских мастеров, руководство музея изобразительных искусств ходило по тонкой и извилистой линии, которой и очерчены обнаженные тела. Оступившись, можно призвать очередь не из ценителей искусства, а обиженных.



Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина: «Я надеюсь, что все пройдет гладко, и все придут на выставку не для того, чтобы увидеть что-нибудь жареное или что-нибудь специальное. А для того, чтобы действительно понять искусство во всем его невероятном воплощении. Оба художника дают эту возможность».



Двух художников объединила еще одна превратность. Климт в 55, Шиле в 28, на старте карьеры, умерли в одном году — 99 лет назад. Выставка в Москве открывает гастроли коллекции венского музея Альбертина. Перед тем как графику увезут в Бостон, затем Лондон, у российских зрителей есть три месяца.