Рериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга

Сегодня в Северной столице вручили Международную премию имени Николая Рериха.

В Эрмитаже на традиционной церемонии награды получили шесть лауреатов. В номинации «Художественное творчество» премий удостоили индийскую художницу и заслуженного артиста России Леонида Мозгового. За сохранение рериховского наследия награду присудили московскому искусствоведу, а за педагогику и просветительство — петербуржцу Ивану Уралову, экс-главному художнику города.



Также сразу в двух номинациях эксперты оценили работу саратовцев: искусствоведа и солиста академического театра. Существующая уже 14 лет премия награждает истинных подвижников, для которых творчество и стремление к общему благу стали повседневным делом. А сама их деятельность — успешным примером для последователей.