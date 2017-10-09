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    Рериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга. Санкт-Петербург, Эрмитаж, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга

    Рериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга

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    Рериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга

    Рериховской премией отметили бывшего главного художника Петербурга

      Сегодня в Северной столице вручили Международную премию имени Николая Рериха.

      В Эрмитаже на традиционной церемонии награды получили шесть лауреатов. В номинации «Художественное творчество» премий удостоили индийскую художницу и заслуженного артиста России Леонида Мозгового. За сохранение рериховского наследия награду присудили московскому искусствоведу, а за педагогику и просветительство — петербуржцу Ивану Уралову, экс-главному художнику города.

      Также сразу в двух номинациях эксперты оценили работу саратовцев: искусствоведа и солиста академического театра. Существующая уже 14 лет премия награждает истинных подвижников, для которых творчество и стремление к общему благу стали повседневным делом. А сама их деятельность — успешным примером для последователей.

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