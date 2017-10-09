В Волхове ликвидируют последствия блэкаута

Серьезная коммунальная авария оставила без света почти 10 тысяч человек в Ленинградской области.

Отключение произошло в городе Волхове. Как рассказали в электросетевой компании, сообщение о нештатной ситуации поступило около 4 часов дня.



В эти минуты на месте продолжают работать специалисты. Они в оперативном режиме восстанавливают подачу электроэнергии в жилые дома и социальные объекты. А также выясняют причины, по которым напряжение перестало поступать на 24 трансформаторные подстанции Волхова.