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    В Волхове ликвидируют последствия блэкаута. Ленинградская область, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волхове ликвидируют последствия блэкаута

    В Волхове ликвидируют последствия блэкаута

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    В Волхове ликвидируют последствия блэкаута

    В Волхове ликвидируют последствия блэкаута

      Серьезная коммунальная авария оставила без света почти 10 тысяч человек в Ленинградской области.

      Отключение произошло в городе Волхове. Как рассказали в электросетевой компании, сообщение о нештатной ситуации поступило около 4 часов дня.

      В эти минуты на месте продолжают работать специалисты. Они в оперативном режиме восстанавливают подачу электроэнергии в жилые дома и социальные объекты. А также выясняют причины, по которым напряжение перестало поступать на 24 трансформаторные подстанции Волхова.

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