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    Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова. Киркоров, Санкт-Петербург, мосты, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБольшеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

    Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

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    Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

    Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

    Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

      В течение трех ночей король российской эстрады работал в Северной столице на съемках музыкального клипа.

      Необычную картину наблюдали автомобилисты на Большеохтинском мосту. Ночью там заметили одинокую высокую фигуру в ботфортах и в одежде похожей на сюртук.

      Многим могло показаться, что по мосту прогуливался сам Пётр I. Однако движение через переправу закрыли не ради императора, а ради короля российской эстрады.

      Филипп Киркоров снимал в центре Петербурга новый клип на песню «Не верю я». Об этом артист рассказал в своем Instagram. По его словам, съемки заняли три дня и три ночи. Когда можно будет увидеть ролик, пока не сообщается.

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