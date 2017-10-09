Большеохтинский мост в Петербурге стал декорацией к новому клипу Киркорова

В течение трех ночей король российской эстрады работал в Северной столице на съемках музыкального клипа.
Необычную картину наблюдали автомобилисты на Большеохтинском мосту. Ночью там заметили одинокую высокую фигуру в ботфортах и в одежде похожей на сюртук.
Многим могло показаться, что по мосту прогуливался сам Пётр I. Однако движение через переправу закрыли не ради императора, а ради короля российской эстрады.
Филипп Киркоров снимал в центре Петербурга новый клип на песню «Не верю я». Об этом артист рассказал в своем Instagram. По его словам, съемки заняли три дня и три ночи. Когда можно будет увидеть ролик, пока не сообщается.
Многим могло показаться, что по мосту прогуливался сам Пётр I. Однако движение через переправу закрыли не ради императора, а ради короля российской эстрады.
Филипп Киркоров снимал в центре Петербурга новый клип на песню «Не верю я». Об этом артист рассказал в своем Instagram. По его словам, съемки заняли три дня и три ночи. Когда можно будет увидеть ролик, пока не сообщается.
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