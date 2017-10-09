В Петербурге подписан меморандум против незаконных митингов

Подписи под документом поставили представители гражданского комитета «Защита Петербурга», а также активисты из числа политических партий.

Сегодня в Петербурге сторонники действующей политической власти, а также последователи консервативных взглядов подписали меморандум «О противодействии незаконным массовым выступлениям».



Представители гражданского комитета «Защита Петербурга», совсем недавно созданного в пику самым активным оппозиционерам, собираются совместно противостоять организаторам провокационных несанкционированных акций. Подписались под заявлением о вреде и недопустимости незаконных митингов активисты из доброго десятка общественных организаций: от казаков до представителей профсоюзов и общества автомобилистов.



О готовности к применению силовых методов собравшиеся сегодня в штаб-квартире «Интерфакс Северо-Запад», конечно, заявлять не стали. Но пообещали, что противостоять действиям несогласных будут решительно и пропорционально.



Сергей Вострецов, депутат Государственной Думы РФ: «Пока мы еще не знаем инструментов и механизмов, но мы только думаем, какое еще плечо подставить. Поисковики и казаки сказали, что готовы дать людей правоохранителям на стихийные митинги. Мы понимаем, что ситуация будет только возрастать».



Одним из главных толчков к созданию гражданского комитета «Защита Петербурга» стала последняя несанкционированная акция несистемной оппозиции. 7 октября на Марсово поле вышли сотни сторонников Алексея Навального.



Участники акции заявляли в качестве цели проведение свободных демократических выборов. Очевидно, не соответствующей этим идеалам они считают норму закона, запрещающую участие в президентской гонке лиц с судимостью. Именно она закрывает Навальному доступ к президентской кампании.