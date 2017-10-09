Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

В конкурсе красоты «Мисс мира на инвалидной коляске» победила студентка из Минска Александра Чичикова.

Александре Чичиковой — 23 года, она спонтанно решила подать заявку на участие в конкурсе и неожиданно для себя вышла в финал.



Девушка получила травму в 17 лет. Она не может самостоятельно ходить, но ведет активный образ жизни: получает образование в БГПУ имени Максима Танка, играет в спектаклях, управляет машиной и работает в call-центре гипермаркета.