Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске». Белоруссия, конкурсы красоты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтудентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

    Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

    1 комментарий
    • Фото: Svetlana Kuznetsova /facebook.com
    Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

    Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

    Студентка из Белоруссии стала «Мисс мира на инвалидной коляске»
    • Фото: Svetlana Kuznetsova /facebook.com

      • В конкурсе красоты «Мисс мира на инвалидной коляске» победила студентка из Минска Александра Чичикова.

      Александре Чичиковой — 23 года, она спонтанно решила подать заявку на участие в конкурсе и неожиданно для себя вышла в финал.

      Девушка получила травму в 17 лет. Она не может самостоятельно ходить, но ведет активный образ жизни: получает образование в БГПУ имени Максима Танка, играет в спектаклях, управляет машиной и работает в call-центре гипермаркета.

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