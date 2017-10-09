Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Остров обречённых»

Под Ярославлем начались съемки детектива «Остров обречённых» с Константином Соловьёвым и Олегом Тактаровым в главных ролях.

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Сюжет сериала разворачивается в провинциальном городке, где местные рыбаки обнаружили тело девушки в одежде XVI века. Раскрыть загадочное преступление поручают двум столичным сыщикам из разных ведомств — опытному сотруднику МВД Максиму Пешкову (Константин Соловьёв) и молодому майору ФСБ Алексею Трубецкому (Дмитрий Пчела).



Непохожим героям придется работать бок о бок, чтобы распутать клубок загадочных преступлений. Вместе им предстоит столкнуться не только с удивительным колоритом российской глубинки, но и непониманием со стороны местных жителей во главе с деревенским участковым Прохиным (Олег Тактаров). Привыкшие жить в мире легенд и преданий люди, давно прозвали свою деревню островом обреченных и не готовы принимать посторонних.



Константин Соловьёв, актер: «В сериале „Остров обречённых“ меня сразу привлек сценарий. Он выделяется из многих не только необычными сюжетными поворотами, но и детально прописанной фактурой. Особенно интересны главные герои, которые так контрастно дополняют друг друга. Мой персонаж — Максим Пешков — не просто сотрудник правоохранительных органов, а настоящий профессионал своего дела. Это глубокий человек, обладающий простым чувством юмора и свойственным его профессии цинизмом. На его фоне юный герой моего коллеги — Дмитрия Пчелы — отличается более наивным, но не менее сложным характером».