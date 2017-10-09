В Башкирии полицейские выяснили, как вор вывез 12 коров в легковушке

Уникальный следственный эксперимент провели башкирские стражи порядка. Разбираясь в обстоятельствах громкого дела о серии краж крупно рогатого скота, они выяснили, как именно подозреваемый похищал животных. Удивительно, но для этого ему не нужны были ни грузовики, ни какие-либо прицепы, всех коров он вывез из села в легковушке.

Обвиняемый в краже 12 коров, конечно, удивил следователей, заявив, что совершил преступление в одиночку и животных возил на легковушке. Поэтому правоохранители решили проверить правдивость показаний.



На кадрах следственного эксперимента видно, как Руслан Султанов заталкивает корову на пассажирское сиденье и поясняет детали своего преступного плана.



Султанова разоблачили сотрудники ГИБДД, которые заметили в салоне легковушки необычного пассажира. Проверили документы на авто — все оказалось в порядке. Но подтвердить, что корова принадлежит ему, мужчина не смог. Кстати, попался Султанов как раз в тот момент, когда перевозил 12-го теленка.



Мотив преступления известен. Султанов признался: коров воровал для сына. У него скоро свадьба, и небольшое стадо должно было стать подарком.



Подробности — в видеоматериале.