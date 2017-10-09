Нетребко исполнит главные партии в трех совместных проектах Большого театра и Мерополитен-опера

Большой театр и Метрополитен-опера впервые поставят вместе три спектакля, и главные женские партии в них исполнит Анна Нетребко. Это «Аида» Джузеппе Верди, «Саломея» Рихарда Штрауса и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

О масштабном музыкальном проекте объявили сегодня на пресс-конференции гендиректор Большого Владимир Урин и его американский коллега Питер Гелб. Две труппы для работы объединят свои творческие силы и технические ресурсы, которые затем будут представлены в Нью-Йорке и Москве с 2019-го по 2022 год.



Владимир Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России: «И площадка Большого театра, и площадка Метрополитен-опера отличаются друг от друга. Это громадная-громадная работа, но все это стоит, с нашей точки зрения, делать, потому что творческие возможности, которые появляются у театра, несравнимы с тем, что мы мы делаем самостоятельно».



Анна Нетребко выступит как в Москве, так и на нью-йоркской сцене. Но если дебют певицы в Большом состоялся только в прошлом году, то ее сотрудничество с Метрополитен-опера началось 15 лет назад, когда она исполнила роль Наташи в опере Прокофьева «Война и мир».