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    В Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года. Москва, Нарышкин, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года

    В Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года

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    В Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года

    В Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года

    В Москве стартовала большая научная конференция по революции 1917 года

      Ответ на вопрос, чем же стала для России Октябрьская революция 1917 года, сегодня ищут в Москве историки и социологи.

      В столетие эпохального события большая научная конференция собрала ученых из десятков стран. Старт дискуссии дал председатель Российского исторического общества.

      Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ: «В ближайшее время нас ожидают около 50 образовательных, научных и культурных мероприятий, посвященных столетию Великой русской революции. Основные из них, в том числе и эта конференция, уже получили поддержку со стороны фонда „История Отечества“».

      Новый взгляд на тектонические события вековой давности отражен и в серии недавно вышедших книг, в их числе фундаментальная энциклопедия «Россия в 1917 году».

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