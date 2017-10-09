Собянин оценил ход экологической модернизации НПЗ в Капотне

Мэр столицы Сергей Собянин побывал на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, где реализуется экологическая программа. Она позволит сократить вредные выбросы предприятия сразу в четыре раза и сделать НПЗ самым экологичным в мире.

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Сергей Собянин: «Сегодня запускают установку, которая будет обеспечивать полную очистку воды. Так что стоки будут чище, чем сегодня в Москве-реке. Что касается воздуха, то нужно продолжать работать, целая программа есть».



Очистные сооружения — это важный этап масштабной программы экологической модернизации НПЗ. Она рассчитана на несколько лет. Новое оборудование уже на 50% снизило воздействие предприятия на окружающую среду.



По словам жителей Капотни, воздух в районе уже заметно улучшился.