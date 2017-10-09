На НТВ стартует новое ежедневное ток-шоу «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым

На НТВ стартует новое ежедневное
информационно-аналитическое ток-шоу «Специальный выпуск» от создателей «Центрального телевидения». Ведущим программы станет тележурналист и обладатель ТЭФИ Вадим Такменёв.
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«Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым представит зрителям НТВ громкие истории, о которых говорит и пишет вся страна. Гостями ежедневного ток-шоу станут люди, нуждающиеся в помощи, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах и не знающие, как жить дальше. В ток-шоу будут использованы только достоверные факты и эксклюзивные материалы, ведь цель программы — не только обсуждение проблем, но и оказание реальной помощи. Для этого в студию будут приглашены эксперты — адвокаты, психологи, депутаты, меценаты, врачи.
«Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым — это честный разговор о самом важном, анализ новостной повестки дня и оперативное экспертное мнение. Теперь зрители НТВ смогут увидеть как общую новостную картину в программе «Центральное телевидение», так и познакомиться с частными историями реальных людей.
Вадим Такменёв, тележурналист, ведущий программы «Центральное телевидение», обладатель премии ТЭФИ: «Запуск нового ежедневного проекта — смелый, ответственный, и в то же время воодушевляющий шаг. Я надеюсь, что „Специальный выпуск“ сможет выполнить свою главную миссию — поможет людям быть понятыми и услышанными, а все обсуждаемые темы будут попадать точно в цель».
Премьера ток-шоу «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым состоится уже в октябре.
«Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым — это честный разговор о самом важном, анализ новостной повестки дня и оперативное экспертное мнение. Теперь зрители НТВ смогут увидеть как общую новостную картину в программе «Центральное телевидение», так и познакомиться с частными историями реальных людей.
Вадим Такменёв, тележурналист, ведущий программы «Центральное телевидение», обладатель премии ТЭФИ: «Запуск нового ежедневного проекта — смелый, ответственный, и в то же время воодушевляющий шаг. Я надеюсь, что „Специальный выпуск“ сможет выполнить свою главную миссию — поможет людям быть понятыми и услышанными, а все обсуждаемые темы будут попадать точно в цель».
Премьера ток-шоу «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым состоится уже в октябре.
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