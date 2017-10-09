В Судане похищена гражданка Швейцарии

Гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации, похищена в суданской провинции Дарфур.

О похищении гражданки Швейцарии сообщило Швейцарское телеграфное агентство (АТС) со ссылкой на Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) страны и представителя ООН в Судане.



Внешнеполитическое ведомство информировало АТС, что ему известно о «похищении швейцарки в Судане (Дарфур)», представитель Швейцарии находится «в контакте с местными властями» по этому вопросу. ФДИД потребовал быстрого освобождения похищенной.



По данным АТС, похищенная гражданка Швейцарии жила в Судане на протяжении нескольких лет и работала в неправительственной организации, оказывающей помощь детям. Ссылаясь на представителя ООН в Хартуме, агентство указывает, что женщина «была похищена минувшей ночью неизвестными вооруженными людьми рядом со своим домом в центре аграрных исследований в Эль-Фашере». По его словам, она не входит в штат работников ООН, однако сотрудничала с организацией по ряду вопросов.



АТС подчеркивает, что это похищение — первое после принятого в июне нынешнего года Советом Безопасности ООН решения о существенном сокращении численности военного и полицейского компонента Совместной операции Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД).