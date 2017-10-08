Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники

    Сборная Египта по футболу обыграла команду Конго и вышла на ЧМ-2018

    комментировать

    Сборная Египта по футболу обыграла команду Конго и вышла на ЧМ-2018

    Сборная Египта по футболу обыграла команду Конго и вышла на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Футболисты сборной Египта победили на своем поле команду Конго в матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в африканской зоне и досрочно вышли в финальную стадию, которая пройдет в России.

    Игра группы E, состоявшаяся в Александрии, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Сборная Египта набрала 12 очков и за тур до завершения отборочного турнира в Африке гарантировала себе первое место в группе, дающее путевку на мундиаль.

    Сборная Египта принимала участие в чемпионатах мира два раза. Впервые команда сыграла на мировом первенстве в 1934 году, не сумев пройти стадию 1/8 финала. В 1990 году египтяне не смогли выйти из группы, где также играли сборные Англии, Нидерландов и Ирландии.

    Египтяне стали 15-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики и Польши.

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru