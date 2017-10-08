Сборная Египта по футболу обыграла команду Конго и вышла на ЧМ-2018

Футболисты сборной Египта победили на своем поле команду Конго в матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в африканской зоне и досрочно вышли в финальную стадию, которая пройдет в России.

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Игра группы E, состоявшаяся в Александрии, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Сборная Египта набрала 12 очков и за тур до завершения отборочного турнира в Африке гарантировала себе первое место в группе, дающее путевку на мундиаль.



Сборная Египта принимала участие в чемпионатах мира два раза. Впервые команда сыграла на мировом первенстве в 1934 году, не сумев пройти стадию 1/8 финала. В 1990 году египтяне не смогли выйти из группы, где также играли сборные Англии, Нидерландов и Ирландии.



Египтяне стали 15-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики и Польши.



Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.