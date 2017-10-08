Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Челябинске

Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, в воскресенье вынужденно сел в Челябинске.
Как следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс должен был прибыть в 15:10 местного времени ( 13:10 мск) в воскресенье. Однако теперь прилет самолета, севшего в Челябинске, ожидается в 6:00 местного времени (4:00 мск).
Причиной вынужденной посадки самолета в Челябинске стали плохие погодные условия, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Пресс-служба аэропорта Кольцово в воскресенье проинформировала, что аэровокзал работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы. Отмечается, что «данный рейс — единственный, экипаж которого принял решение уйти на запасной аэродром».
Причиной вынужденной посадки самолета в Челябинске стали плохие погодные условия, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Пресс-служба аэропорта Кольцово в воскресенье проинформировала, что аэровокзал работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы. Отмечается, что «данный рейс — единственный, экипаж которого принял решение уйти на запасной аэродром».
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