Эпидемия вербовки детей в криминальную субкультуру АУЕ докатилась до Москвы

В воровской общак несут деньги даже первоклассники, блатная псевдоромантика — уже не только в местах не столь отдаленных, не только в Сети или за Уралом. Беда, связанная с аббревиатурой АУЕ, захватила почти половину школ по всей стране. И ни учителя, ни родители не могут спасти детей от этой каторги на воле.
АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это придумали воры в законе как некий свод правил на зоне. Некоторое время уголовники навязали свои понятия трудным подросткам из провинций, в частности, в Забайкалье, там как раз много тюрем. Но теперь ненависть к полиции и призывы жить по понятиям они вовсю продвигают через Интернет, вербуя школьников со всей России.
Детям уголовники рассказывают что-то в духе: справедливости в этой жизни нет, и если ты хочешь быть сильным и крутым — мы тебя научим, у нас-то все четко, по понятиям. А еще в ходе переписки в соцсетях объясняют, что взамен на покровительство школьники должны скидываться на «общаг» или «подогрев» — другими словами, собирать деньги любыми способами: бери у родителей, воруй, отнимай, а затем отправляй на зону.
Если забить в поисковике АУЕ, выпадает сотни таких сообществ и в каждом — тысячи подписчиков. И вот какая деталь — все больше в эти группы заходят школьники из Петербурга и Москвы. Обычные дети из обычных вполне благополучных семей подсаживаются на тюремные паблики, а дальше их начинают, что называется, обрабатывать.
Детям фактически внушают, что они будущие уголовники. Один из примеров — десятилетний Саша, он уже давно сидит в группе АУЕ в соцсети. Он не беспризорник, не трудный ребенок. Мог бы пойти на спорт или рисование. Но Саша после уроков на дорогах моет машины, чтобы заработать на «подогрев» зоны.
Саша: «Мы занимаемся тем, что зарабатываем деньги своим трудом, чтобы помочь тем людям, которые находятся в колонии. Вдруг что, если я попаду туда. Ну, если что, поддерживали тоже».
Психологи объясняют: в соцсетях АУЕ для подростков — это такая бандитская романтика. На первый взгляд вообще кажется — здесь нет ничего такого. Ну, подумаешь, картинки с цитатами из бандитских фильмов и фотки качков в татуировках. Но дети ставят лайки АУЕ в Интернете, а потом выходят на улицы и ведут себя как настоящие уголовники.
Детям уголовники рассказывают что-то в духе: справедливости в этой жизни нет, и если ты хочешь быть сильным и крутым — мы тебя научим, у нас-то все четко, по понятиям. А еще в ходе переписки в соцсетях объясняют, что взамен на покровительство школьники должны скидываться на «общаг» или «подогрев» — другими словами, собирать деньги любыми способами: бери у родителей, воруй, отнимай, а затем отправляй на зону.
Если забить в поисковике АУЕ, выпадает сотни таких сообществ и в каждом — тысячи подписчиков. И вот какая деталь — все больше в эти группы заходят школьники из Петербурга и Москвы. Обычные дети из обычных вполне благополучных семей подсаживаются на тюремные паблики, а дальше их начинают, что называется, обрабатывать.
Детям фактически внушают, что они будущие уголовники. Один из примеров — десятилетний Саша, он уже давно сидит в группе АУЕ в соцсети. Он не беспризорник, не трудный ребенок. Мог бы пойти на спорт или рисование. Но Саша после уроков на дорогах моет машины, чтобы заработать на «подогрев» зоны.
Саша: «Мы занимаемся тем, что зарабатываем деньги своим трудом, чтобы помочь тем людям, которые находятся в колонии. Вдруг что, если я попаду туда. Ну, если что, поддерживали тоже».
Психологи объясняют: в соцсетях АУЕ для подростков — это такая бандитская романтика. На первый взгляд вообще кажется — здесь нет ничего такого. Ну, подумаешь, картинки с цитатами из бандитских фильмов и фотки качков в татуировках. Но дети ставят лайки АУЕ в Интернете, а потом выходят на улицы и ведут себя как настоящие уголовники.
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