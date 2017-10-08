Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил закон о пенсионной реформе, который был принят Верховной радой.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер Украины Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман: «Президент Пётр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку».
Принятие пенсионной реформы — одно из требований для получений очередного транша от МВФ. Этот закон не предполагает повышения пенсионного возраста. Но реформа предусматривает увеличение страхового стража, минимально необходимого для выхода на пенсию.
Так, с 1 января 2018 года страховой стаж увеличится с 15 до 25 лет. Впоследствии он ежегодно будет повышаться на один год. Украинцы получат возможность компенсировать недостаток или отсутствие страхового стража с помощью взносов в Пенсионный фонд.
Согласно этому закону, с октября пенсии повысятся у девяти миллионов украинцев, а налогообложение для работающих граждан отменяется. При этом реформа ликвидирует спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Исключением останутся только военные.
Всего на Украине — около 12 миллионов пенсионеров. Со следующего года планируют отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты. Таким образом власти сократят число пенсионеров.
Сейчас минимальная пенсия на Украине — 1372 гривны (51 доллар). Согласно новому закону, пенсионерам повысят выплаты на суммы от 200 гривен до более тысячи гривен.
Владимир Гройсман: «Президент Пётр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку».
Принятие пенсионной реформы — одно из требований для получений очередного транша от МВФ. Этот закон не предполагает повышения пенсионного возраста. Но реформа предусматривает увеличение страхового стража, минимально необходимого для выхода на пенсию.
Так, с 1 января 2018 года страховой стаж увеличится с 15 до 25 лет. Впоследствии он ежегодно будет повышаться на один год. Украинцы получат возможность компенсировать недостаток или отсутствие страхового стража с помощью взносов в Пенсионный фонд.
Согласно этому закону, с октября пенсии повысятся у девяти миллионов украинцев, а налогообложение для работающих граждан отменяется. При этом реформа ликвидирует спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Исключением останутся только военные.
Всего на Украине — около 12 миллионов пенсионеров. Со следующего года планируют отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты. Таким образом власти сократят число пенсионеров.
Сейчас минимальная пенсия на Украине — 1372 гривны (51 доллар). Согласно новому закону, пенсионерам повысят выплаты на суммы от 200 гривен до более тысячи гривен.
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