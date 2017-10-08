Следствие вели…
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Следствие вели…

    Журналисту The Times предложили слетать в космос на iPhone

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    • Фото: Reuters © 2017, Issei Kato
    Журналисту The Times предложили слетать в космос на iPhone

    Журналисту The Times предложили слетать в космос на iPhone

    Журналисту The Times предложили слетать в космос на iPhone
  • Фото: Reuters © 2017, Issei Kato

    • Посольство России в Великобритании с иронией отреагировало на статью журналиста The Times Жиля Уиттелла, раскритиковавшего ракету-носитель «Союз».

    На своей странице в Twitter представители внешнеполитического ведомства опубликовали следующий отрывок из материала The Times: «С крахом коммунизма не изменилось практически ничего из того, чем русские пользуются для выхода на орбиту. Они усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — „Союзе“, но мощностей у нее все равно меньше, чем у iPhone».

    Дипломаты в шутку предложили Уиттеллу отправиться в космос на смартфоне с «яблочным логотипом».

    Посольство РФ в Великобритании: «Раз так, то, может быть, (Жилю) Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не „устаревшего“ „Союза“».




    Ранее посольство пошутило в связи с еще одной публикацией The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в ответ: «Слава богу, на этот раз не Россия».

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