Журналисту The Times предложили слетать в космос на iPhone

Посольство России в Великобритании с иронией отреагировало на статью журналиста The Times Жиля Уиттелла, раскритиковавшего
ракету-носитель «Союз».
На своей странице в Twitter представители внешнеполитического ведомства опубликовали следующий отрывок из материала The Times: «С крахом коммунизма не изменилось практически ничего из того, чем русские пользуются для выхода на орбиту. Они усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — „Союзе“, но мощностей у нее все равно меньше, чем у iPhone».
Дипломаты в шутку предложили Уиттеллу отправиться в космос на смартфоне с «яблочным логотипом».
Посольство РФ в Великобритании: «Раз так, то, может быть, (Жилю) Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не „устаревшего“ „Союза“».
Ранее посольство пошутило в связи с еще одной публикацией The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в ответ: «Слава богу, на этот раз не Россия».
Дипломаты в шутку предложили Уиттеллу отправиться в космос на смартфоне с «яблочным логотипом».
Посольство РФ в Великобритании: «Раз так, то, может быть, (Жилю) Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не „устаревшего“ „Союза“».
.@thetimes: Perhaps @GWhittell should then try to fly into space using his iPhone, not an «outdated» Soyuz. pic.twitter.com/h6vWVJRVob— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 октября 2017 г.
Ранее посольство пошутило в связи с еще одной публикацией The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в ответ: «Слава богу, на этот раз не Россия».
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