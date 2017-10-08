На юго-западе Москвы вспыхнули строительные леса: видео

В столице произошел пожар на улице Обручева. Над загоревшимися строительными лесами поднимается столб черного дыма.
В МЧС сообщили, что крупное возгорание случилось по адресу: улица Обручева, дом 3. Вспыхнули строительные леса. Над местом пожара в небо поднимается столб густого черного дыма, который виден издалека.
Пожарные прибыли на место и уже приступили к тушению, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «На место выдвинулась лаборатория для мониторинга состояния воздуха».
Пожарные прибыли на место и уже приступили к тушению, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «На место выдвинулась лаборатория для мониторинга состояния воздуха».
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