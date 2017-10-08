Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган. Волочкова, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

    Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

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    Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

    Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

    Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

      Известная балерина Анастасия Волочкова поскандалила с шоуменом Рустамом Солнцевым.

      Рустам Солнцев смертельно обижен на Волочкову. Недавно балерина, мать 12-летней дочери и общественный деятель, как она себя называет, посоветовала ему пришить на лоб мужской детородный орган.

      Из телефонного разговора: «Так не пришить ли вам, друг мой сердечный, … на лоб, чтобы он был двигателем сознания вашего, если оно еще осталось…»

      Порцию отборного русского мата шоумен получил за привлекательное, на его взгляд, коммерческое предложение. Мужчина сотрудничает с одним известным пластическим хирургом и по дружбе предложил его услуги. Солнцев хотел, как лучше: балерине уже 41 год — самое время освежить лицо. К тому же процедуру ей бы сделали совершенно бесплатно.

      Рустам Солнцев: «Я ей это предложил, в ответ услышал брань такую, что на уши не натянешь. И похабные анекдоты».

      Подробности скандала — в материале программы «Ты не поверишь!».

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