Волочкова предложила Солнцеву пришить на лоб половой орган

Известная балерина Анастасия Волочкова поскандалила с шоуменом Рустамом Солнцевым.
Рустам Солнцев смертельно обижен на Волочкову. Недавно балерина, мать 12-летней дочери и общественный деятель, как она себя называет, посоветовала ему пришить на лоб мужской детородный орган.
Из телефонного разговора: «Так не пришить ли вам, друг мой сердечный, … на лоб, чтобы он был двигателем сознания вашего, если оно еще осталось…»
Порцию отборного русского мата шоумен получил за привлекательное, на его взгляд, коммерческое предложение. Мужчина сотрудничает с одним известным пластическим хирургом и по дружбе предложил его услуги. Солнцев хотел, как лучше: балерине уже 41 год — самое время освежить лицо. К тому же процедуру ей бы сделали совершенно бесплатно.
Рустам Солнцев: «Я ей это предложил, в ответ услышал брань такую, что на уши не натянешь. И похабные анекдоты».
Подробности скандала — в материале программы «Ты не поверишь!».
Из телефонного разговора: «Так не пришить ли вам, друг мой сердечный, … на лоб, чтобы он был двигателем сознания вашего, если оно еще осталось…»
Порцию отборного русского мата шоумен получил за привлекательное, на его взгляд, коммерческое предложение. Мужчина сотрудничает с одним известным пластическим хирургом и по дружбе предложил его услуги. Солнцев хотел, как лучше: балерине уже 41 год — самое время освежить лицо. К тому же процедуру ей бы сделали совершенно бесплатно.
Рустам Солнцев: «Я ей это предложил, в ответ услышал брань такую, что на уши не натянешь. И похабные анекдоты».
Подробности скандала — в материале программы «Ты не поверишь!».
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