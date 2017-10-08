Беспроводные пылесосы против роботов: тест программы «Чудо техники»

В магазинах среди обычных пылесосов с проводом и шлангом выделяются
роботы-пылесосы и беспроводные модели, которые не ограничивают твою своим кабелем. Впрочем, в последнее время роботов все чаще ругают, а беспроводные модели наступают им на пятки. Программа «Чудо техники» решила устроить большое тестирование новых пылесосов.
Как показала практика, если недешевый робот куда-то добрался, то там засосет все. У моделей попроще возникают трудности. Например, аппарат за 11 тысяч рублей не справлялся с обилием собачьих волос. При этом свою главную обязанность — собирать ежедневную незаметную грязь — роботы, как правило, выполняют.
Беспроводные пылесосы не отстают — с регулярной легкой уборкой справляются. Но дешевые модели тоже могут спасовать перед крупным мусором из-за низкой мощности всасывания. По качеству уборки — 1:1. В большинстве своем и роботы, и простые аккумуляторные пылесосы убирают одинаково хорошо.
И все же за автоматикой приходится следить — робот может где-то застрять, что-то зажевать или опрокинуть на себя — тогда уборка прекращается, и хозяину надо бежать на помощь.
А с простым беспроводным пылесосом таких проблем нет — ты его хватаешь и моментально включаешь, разматывать провод и искать розетку не надо. В этой гениальной простоте и состоит его главное преимущество.
По параметру «эксплуатация» опять преимущество не за роботами. Ухаживать за ними — особенно чистить щетки от намотавшихся волос — очень большая морока. Хотя любители роботов иногда это отрицают. Но и производители не топчутся на месте и учитывают страдания пользователей — в новых роботах проблема решена.
Много споров вызвала и проходимость. Роботы-пылесосы любят застревать под тумбами и батареями. Впрочем, технологии совершенствуются, производители оснащают автоуборщиков датчиками приближения, камерами. Есть электронные преграды для обозначения запретных зон, а в новых моделях можно очертить границы уборки в мобильном приложении на карте квартиры.
Что касается беспроводных пылесосов, то и у них есть проблемы — например, модели с мотором внизу не позволяют залезть под диван. Но чаще двигатель расположен на ручке, и можно проникнуть куда хочешь или даже трансформировать пылесос, сделав его компактнее, и убрать грязь из самых потаенных мест.
Слабое место беспроводных моделей — это батарейка. Аппараты нередко умирают в самый разгар уборки. В среднем их хватает на 20–25 минут. Производители о проблеме знают и решают ее — например, дополнительной батареей, которая копит заряд в док-станции и всегда готова к замене. У роботов проблем с аккумулятором нет. Его, как правило, достаточно, чтобы проехать по одним и тем же местам не по одному разу.
Проигрывают беспроводные модели и по параметру «хранение». То количество насадок, которое имеется в комплекте, просто некуда девать.
Последний пункт, один из главных — цена. Хороший искусственный интеллект пока очень дорог.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Беспроводные пылесосы не отстают — с регулярной легкой уборкой справляются. Но дешевые модели тоже могут спасовать перед крупным мусором из-за низкой мощности всасывания. По качеству уборки — 1:1. В большинстве своем и роботы, и простые аккумуляторные пылесосы убирают одинаково хорошо.
И все же за автоматикой приходится следить — робот может где-то застрять, что-то зажевать или опрокинуть на себя — тогда уборка прекращается, и хозяину надо бежать на помощь.
А с простым беспроводным пылесосом таких проблем нет — ты его хватаешь и моментально включаешь, разматывать провод и искать розетку не надо. В этой гениальной простоте и состоит его главное преимущество.
По параметру «эксплуатация» опять преимущество не за роботами. Ухаживать за ними — особенно чистить щетки от намотавшихся волос — очень большая морока. Хотя любители роботов иногда это отрицают. Но и производители не топчутся на месте и учитывают страдания пользователей — в новых роботах проблема решена.
Много споров вызвала и проходимость. Роботы-пылесосы любят застревать под тумбами и батареями. Впрочем, технологии совершенствуются, производители оснащают автоуборщиков датчиками приближения, камерами. Есть электронные преграды для обозначения запретных зон, а в новых моделях можно очертить границы уборки в мобильном приложении на карте квартиры.
Что касается беспроводных пылесосов, то и у них есть проблемы — например, модели с мотором внизу не позволяют залезть под диван. Но чаще двигатель расположен на ручке, и можно проникнуть куда хочешь или даже трансформировать пылесос, сделав его компактнее, и убрать грязь из самых потаенных мест.
Слабое место беспроводных моделей — это батарейка. Аппараты нередко умирают в самый разгар уборки. В среднем их хватает на 20–25 минут. Производители о проблеме знают и решают ее — например, дополнительной батареей, которая копит заряд в док-станции и всегда готова к замене. У роботов проблем с аккумулятором нет. Его, как правило, достаточно, чтобы проехать по одним и тем же местам не по одному разу.
Проигрывают беспроводные модели и по параметру «хранение». То количество насадок, которое имеется в комплекте, просто некуда девать.
Последний пункт, один из главных — цена. Хороший искусственный интеллект пока очень дорог.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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