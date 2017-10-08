Российский изобретатель бросил вызов иностранным автоконцернам

Изобретатель Владимир Петров — фанат электродвигателей. Его кроссовый мотоцикл с электромотором уже оставляет позади бензиновых соперников и готов конкурировать с машинами иностранных гигантов.
Владимир Петров, энтузиаст электротранспорта: «В соревнованиях превосходит по всем параметрам — разгон с места, максималка, прохождение, управляемость. Когда мы участвуем в гонках, вся эта техника, которая сейчас тут тарахтит, вся остается позади».
В отличие от бензиновых, электромоторы не глохнут. В конструкции Петрова нет и коробки передач — мотор соединен напрямую с задним колесом. Дальность хода, правда, пока хромает, но зато ускорение — до 100 километров в час за 3,5 секунды.
Началось все пять лет назад вот с желтого «малыша». Владимир хотел порадовать сына — моторизировать велосипед. Изучив рынок, решил, что азиатские электромоторы маломощны и ненадежны, а европейские и американские жутко дороги. В итоге радиотехник по специальности взялся за дело сам и теперь не может остановиться. Средства на разработки берет от двух своих автосервисов.
В планах — не только гоночные модели, но и городской экомотоцикл — его скоро запустят в серию и будут продавать по цене около 700 тысяч рублей, что в полтора — два раза ниже импортных аналогов. Почти все компоненты — российского производства.
Владимир Петров, энтузиаст электротранспорта: «Целиком нигде это производиться не будет на каком-то одном заводе, будут производиться компоненты на разных предприятиях, сборка будет в Краснодаре».
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
В отличие от бензиновых, электромоторы не глохнут. В конструкции Петрова нет и коробки передач — мотор соединен напрямую с задним колесом. Дальность хода, правда, пока хромает, но зато ускорение — до 100 километров в час за 3,5 секунды.
Началось все пять лет назад вот с желтого «малыша». Владимир хотел порадовать сына — моторизировать велосипед. Изучив рынок, решил, что азиатские электромоторы маломощны и ненадежны, а европейские и американские жутко дороги. В итоге радиотехник по специальности взялся за дело сам и теперь не может остановиться. Средства на разработки берет от двух своих автосервисов.
В планах — не только гоночные модели, но и городской экомотоцикл — его скоро запустят в серию и будут продавать по цене около 700 тысяч рублей, что в полтора — два раза ниже импортных аналогов. Почти все компоненты — российского производства.
Владимир Петров, энтузиаст электротранспорта: «Целиком нигде это производиться не будет на каком-то одном заводе, будут производиться компоненты на разных предприятиях, сборка будет в Краснодаре».
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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