Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 8 октября

Военные корабли будущего, идентификация по форме сердца и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. ВМФ XXI века



Военные корабли будущего должны быть беспилотными, чтобы не рисковать жизнями моряков, обеспечить долгие автономные плавания и непрерывность дежурства. В этом уверены инженеры одной из крупных американских корпораций, представившей пока только идею роботизированного электрического корабля-разведчика или миноискателя, который может находиться в море 100 суток без отдыха, запас его хода — 6,5 тысяч километров. Корабль способен также служить базой для беспилотников, а частично подпитывать его будут солнечные батареи. Концепт пока не предусматривает наличия оружия на борту, но технически к этому явно все готово.



4. Сердце не обманет



Вводить пароль на телефоне скоро станет совсем несовременно. Производители уже активно используют распознавание отпечатка пальца или лица владельца, а разработчики из Университета Баффало в США пошли еще дальше — они научились бесконтактно сканировать форму сердца пользователя. Она, оказывается, тоже уникальна, а быстро определить ее позволяет маломощный допплеровский сканер, который дает излучение не сильнее обычного Wi-Fi, так что все безопасно.



Точность определения владельца при таком способе, по словам разработчиков, приближается к 99%. Сейчас коллектив создателей работает над тем, чтобы уменьшить размер установки, чтобы можно было поместить ее в смартфон.



3. Энергия волн



Ученые из Института науки и технологий на японском острове Окинава уверены, что нашли для прибрежных государств практически безлимитный источник очень дешевой энергии. Они создали турбины, которые крутятся от набегающих волн. Несмотря на кажущуюся простоту, создать эффективно работающую систему такого рода нелегко — японцам пришлось подбирать форму и лопастей, и корпусов, и схему крепления на дне. Создатели уверяют, что подобные турбинные системы кое-где можно будет даже ставить вместо бетонных блоков, защищающих берег — настолько эффективно поглощается энергия набегающих волн.



2. Опасная гомеопатия



Гомеопатическое лечение может быть опасно — с таким предупреждением выступил Совет европейских академий наук. В 12-страничном документе ученые суммировали результаты научных проверок, которым подвергалась в последнее время гомеопатия и ее методы. Вывод такой — эффективность подобных препаратов, приготовленных методом многократного разведения и зачастую вообще не содержащих действующего вещества, не отличается от пустышки-плацебо. Опасность же заключается в том, что использование подобных средств может «препятствовать поиску более подходящего, доказательно обоснованного медицинского лечения».



Совет европейских академий наук рекомендовал минздравам стран ЕС исключить оплату гомеопатических препаратов государственными страховками и серьезно ужесточить правила продажи и продвижения таких средств.



1. Верная ориентация



Навигаторы и смартфоны скоро станут гораздо точнее определять свое местоположение. Как объявил один из крупных производителей электронных комплектующих, уже в 2018-м планируется начать поставки новой модели GPS-чипа, способного ориентироваться по новому стандарту, внедренному на спутниках американской навигационной системы. Погрешность сейчас составляет 3–5 метров, а будет — максимум 30 см, что должно уменьшить количество ошибок, когда навигатор неверно определяет, например, съехали вы с трассы или нет. Пока не объявлено, какие именно марки смартфонов первыми получат новые чипы.