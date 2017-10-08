В Сочи прошел ночной Кубок чемпионов российской дрифт серии

В Сочи завершился Кубок чемпионов российской дрифт серии. Водители гоночных машин показали чудеса управления автомобилем. Для большей зрелищности заезды устроили ночью.

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Сочи

Суть дрифта в том, что две машины входят в повороты в управляемом заносе рядом друг с другом. При этом судьи оценивают не только выполнение этого трюка, но и зрелищность. Поэтому клубы белого дыма от сожженной резины здесь — это обычное дело.



Чемпион Италии по дрифту Федерико Шерифо давно судит российских гонщиков, но на первый ночной Кубок чемпионов приехал как пилот. Не смог удержаться.



Российская звезда дрифта — Георгий, он же Гоча Чивчян — уже почти 15 лет занимается автоспортом. Начинал в Красноярске. Как и все уличные гонщики, искал пустынную улицу и по ночам наматывал круги, сжигая не один комплект резины. По его словам, проблема не в том, что молодежь гоняет по ночам, а в том, что ей негде делать это официально.



Дрифт родился в Японии в 60-х. С тех пор крупнейшие автоконцерны выпускают машины специально для этого вида спорта. Главные условия — задний привод, малый вес и табун лошадей под капотом.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Михайлова.