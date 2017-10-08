Археологи расчищают вход в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре

Египетские ученые рассчитывают на уникальные находки в неизвестной ранее древнеегипетской гробнице.
Как сообщает новостной портал «Йоум 7»,
археологи приступили к расчистке входа в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре.
Талаат Абдель Азиз, глава отдела по делам памятников древности Луксора: «Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена».
Захоронение было обнаружено на западном берегу Нила в Луксоре, где находятся места погребения древнеегипетских фараонов. Некоторое время назад в этом же районе была обнаружена гробница древнеегипетского торговца золотом, умершего 3,5 тысячи лет назад.
археологи приступили к расчистке входа в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре.
Талаат Абдель Азиз, глава отдела по делам памятников древности Луксора: «Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена».
Захоронение было обнаружено на западном берегу Нила в Луксоре, где находятся места погребения древнеегипетских фараонов. Некоторое время назад в этом же районе была обнаружена гробница древнеегипетского торговца золотом, умершего 3,5 тысячи лет назад.
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