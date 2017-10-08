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    Археологи расчищают вход в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре

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    Археологи расчищают вход в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре

    Археологи расчищают вход в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре

    Египетские ученые рассчитывают на уникальные находки в неизвестной ранее древнеегипетской гробнице.

    Как сообщает новостной портал «Йоум 7»,
    археологи приступили к расчистке входа в неизвестную ранее гробницу в египетском Луксоре.

    Талаат Абдель Азиз, глава отдела по делам памятников древности Луксора: «Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена».

    Захоронение было обнаружено на западном берегу Нила в Луксоре, где находятся места погребения древнеегипетских фараонов. Некоторое время назад в этом же районе была обнаружена гробница древнеегипетского торговца золотом, умершего 3,5 тысячи лет назад.

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