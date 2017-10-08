Жителей Московского региона ждет сухая и комфортная погода

Синоптики обещают, что в Москве и Подмосковье в воскресный день погода будет комфортной для прогулок.
В Росгидромете уверяют, что в последний день недели в столичном регионе дождя не будет.
Сообщение Росгидромета: «При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10–12, по области будет от 8 до 13 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 метров в секунду».
А вот в ночь на понедельник вновь вернутся дожди. В Москве температура 7–9, по области от 4 до 9 градусов. В понедельник воздух в столице прогреется до 12–14 градусов тепла, а в Подмосковье от 10 до 15 градусов. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 13–18 метров в секунду, пишет ТАСС.
Сообщение Росгидромета: «При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10–12, по области будет от 8 до 13 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 метров в секунду».
А вот в ночь на понедельник вновь вернутся дожди. В Москве температура 7–9, по области от 4 до 9 градусов. В понедельник воздух в столице прогреется до 12–14 градусов тепла, а в Подмосковье от 10 до 15 градусов. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 13–18 метров в секунду, пишет ТАСС.
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