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    В Приморье горят более 1,6 тысяч гектаров леса

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    • Фото: Павлова Светлана / ТАСС
    В Приморье горят более 1,6 тысяч гектаров леса

    В Приморье горят более 1,6 тысяч гектаров леса

    В Приморье горят более 1,6 тысяч гектаров леса
  • Фото: Павлова Светлана / ТАСС

    • В Приморском крае за сутки локализовано 23 очага природных пожаров.

    Сообщение пресс-службы администрации Приморья: «За минувшие сутки удалось прекратить распространение огня на 23 участках лесного фонда в шести районах и одном городском округе на площади почти 500 гектаров. Сейчас в Приморье действует 61 лесной пожар на площади более 1600 гектаров в 11 муниципалитетах».

    В пресс-службе сообщили, что в борьбе с огнем задействованы почти 400 человек и более 70 единиц техники. А два самолета МЧС Бе-200 за субботу сбросили на очаги пожаров более 130 тонн воды, пишет ТАСС.

    Распространению огня способствует установившаяся в регионе сухая и ветреная погода при температуре выше 20 градусов. Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах.

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