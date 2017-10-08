Моторную лодку и плавки Джона Кеннеди продали с аукциона

На аукцион в
Нью-Йорке выставили вещи, связанные с семьей 35-го президента США.
Торги в Нью-Йорке провел аукционный дом Guernsey’s. Самым дорогим лотом стала принадлежавшая Джону Кеннеди пятиметровая моторная лодка Restofus из красного дерева. Однако устроителям торгов не удалось продать ее за планируемые 100–150 тысяч долларов. Покупатель, чье имя СМИ не называют, выложил за нее 75 тысяч долларов. Лодка сначала принадлежала отцу Джона Кеннеди Джозефу, а после смерти 35-го президента США перешла к его младшему брату Эдварду.
Кресло-качалка Джона Кеннеди ушло с молотка за 30 тысяч долларов. Купальный костюм супруги президента Жаклин был продан за 1,8 тысячи долларов, а две пары плавок Джона Кеннеди коллекционеры купили за 3,5 тысячи и 1,8 тысячи долларов.
Торги транслировались в прямом эфире на сайте аукциона.
Кресло-качалка Джона Кеннеди ушло с молотка за 30 тысяч долларов. Купальный костюм супруги президента Жаклин был продан за 1,8 тысячи долларов, а две пары плавок Джона Кеннеди коллекционеры купили за 3,5 тысячи и 1,8 тысячи долларов.
Торги транслировались в прямом эфире на сайте аукциона.
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