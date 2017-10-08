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    В Испании перехватили судно с 3, 8 тонны кокаина на борту. Испания, Колумбия, корабли и суда, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту

    В Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту

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    • Фото: @policia / twitter.com
    В Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту

    В Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту

    В Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту
    • Фото: @policia / twitter.com

      • Испанские и колумбийские полицейские провели спецоперацию по задержанию судна, перевозившего почти 4 тонны кокаина.

      Как передает Europa Press, судно следовало в Испанию из Колумбии, и было перехвачено в Атлантическом океане примерно в 860 километрах от Канарских островов. На борту было обнаружено 3,8 тонны кокаина, спрятанных в водонепроницаемом отсеке под камбузом.

      Задержаны 7 человек. В совместной полицейской операции принимали участие испанские и колумбийские подразделения по борьбе с наркотиками.

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