В Испании перехватили судно с 3,8 тонны кокаина на борту

Испанские и колумбийские полицейские провели спецоперацию по задержанию судна, перевозившего почти 4 тонны кокаина.
Как передает Europa Press, судно следовало в Испанию из Колумбии, и было перехвачено в Атлантическом океане примерно в 860 километрах от Канарских островов. На борту было обнаружено 3,8 тонны кокаина, спрятанных в водонепроницаемом отсеке под камбузом.
Задержаны 7 человек. В совместной полицейской операции принимали участие испанские и колумбийские подразделения по борьбе с наркотиками.
Задержаны 7 человек. В совместной полицейской операции принимали участие испанские и колумбийские подразделения по борьбе с наркотиками.
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