В Хабаровском крае пассажирский автобус вылетел в кювет

На трассе соединяющей Хабаровск и
Комсомольск-на- Амуре автобус с 45 пассажирами съехал в кювет.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «На 140 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре автобус съехал в кювет. На борту находились 45 пассажиров и 2 водителя, они ехали из Николаевска-на-Амуре».
Как сообщается на сайте ведомства, в результате аварии автобус не опрокинулся, разлива топлива также не произошло. Многие пассажиры получили ушибы, ссадины и легкие травмы. Им оказали помощь прибывшие к месту аварии медики.
Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД. А пассажиров отправили к пункту назначения другим автобусиком компании перевозчика.
Как сообщается на сайте ведомства, в результате аварии автобус не опрокинулся, разлива топлива также не произошло. Многие пассажиры получили ушибы, ссадины и легкие травмы. Им оказали помощь прибывшие к месту аварии медики.
Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД. А пассажиров отправили к пункту назначения другим автобусиком компании перевозчика.
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