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    В Москве закрыт центральный участок «зеленой» линии метро

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    В Москве закрыт центральный участок «зеленой» линии метро

    В Москве закрыт центральный участок «зеленой» линии метро

    В воскресенье не будут работать три центральные станции Замоскворецкой линии московского метро.

    В пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что в воскресенье из-за капремонта путей и работ по обновлению инфраструктуры будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная».

    Поезда по Замоскворецкой линии поезда будут курсировать только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская».

    Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты в объезд закрытых станций. В полном объеме работа «зеленой» линии возобновится в понедельник утром, 9 октября.


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