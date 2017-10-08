В Москве закрыт центральный участок «зеленой» линии метро

Напоминаем: завтра, 8 октября, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии pic.twitter.com/SQyCVsVtKt — Московское метро (@MetroOperativno) 7 октября 2017 г.

В пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что в воскресенье из-за капремонта путей и работ по обновлению инфраструктуры будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная».Поезда по Замоскворецкой линии поезда будут курсировать только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская».Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты в объезд закрытых станций. В полном объеме работа «зеленой» линии возобновится в понедельник утром, 9 октября.