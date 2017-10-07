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    В Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео. Великобритания, Елизавета II, Лондон, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео

    В Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео

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    • Фото: Garry Walker / youtube.com
    В Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео

    В Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео

    В Лондоне задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Букингемского дворца: видео
    • Фото: Garry Walker / youtube.com

      • В Скотленд-Ярде также заявили, что инцидент у ворот резиденции королевы Елизаветы II не связан с терроризмом.

      Сообщение полиции Лондона: «В субботу, 7 октября, в 17:40 (19:40 по Москве) офицеры полиции, дежурившие в районе Букингемского дворца, заметили женщину, взбиравшуюся на центральные дворцовые ворота. Женщина, чей возраст предположительно составляет более 30 лет, была задержана офицерами еще перед тем, как успела ступить на дворцовую территорию».

      Полицейские сообщили, что женщина инцидент не связан с терроризмом. Подозреваемая задержана «по подозрению в противоправном посягательстве на частные владения», цитирует ТАСС.

      Момент задержания был снят на видео многочисленными туристами и жителями Лондона, ставшими очевидцами этого события. Примечательно, что действия полиции многие из них встретили аплодисментами.

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