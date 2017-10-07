В Чечне пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа

Взрыв газа прогремел в одном из частных домов Гудермеса.
|
195
После хлопка бытового газа начался пожар.
По предварительным данным, ранения и травмы получили семь человек, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы с ожогами средней степени тяжести. Погибших в результате взрыва и пожара нет.
В настоящее время возгорание, площадь которого составила 50 квадратных метров, ликвидировано. Причины ЧП выясняются, передает ТАСС.
По предварительным данным, ранения и травмы получили семь человек, в том числе пятеро детей. Все они госпитализированы с ожогами средней степени тяжести. Погибших в результате взрыва и пожара нет.
В настоящее время возгорание, площадь которого составила 50 квадратных метров, ликвидировано. Причины ЧП выясняются, передает ТАСС.
Комментарии