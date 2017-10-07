В немецких магазинах появились «Путинские пельмени»

На полках немецких супермаркетов появились пельмени «Путинские». Производят их на небольшом заводе в Латвии.

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О «Путинских пельменях» так бы никто и не узнал, если бы не забивший тревогу латышский паренек Валтерс. Это он встретил на прилавках немецких магазинов съедобную «пропаганду Кремля». Но оказалось, что пельмени родом из Латвии.



«Путинские пельмени» производят в городе Даугавпилсе на маленьком заводе, небольшими партиями. По словам директора фабрики Дмитрия Ершова, первая партия была изготовлена по заказу клиента из русской диаспоры в Германии. Вскоре пельмени появились в свободной продаже и быстро стали популярными. Директор фабрики утверждает: все это благодаря особому набору специй, который добавляется к фаршу. Раскрыть состав Ершов отказался.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Андрея Храмцова.